Todos los vídeos de Las Mañanas (10/01/17)

Rajoy invitó a Albert Rivera y su equipo a cenar en la Moncloa para hablar del “pacto del amor”, es decir, de los acuerdos que han firmado y que se terminan en las próximas semanas. De las promesas que hizo Rajoy a Ciudadanos, todavía no ha cumplido ninguna: no ha abierto una comisión de investigación por la supuesta financiación ilegal del PP ni ha reformado la ley electoral ni ha eliminado los aforamientos... Por su parte, Ciudadanos, expresó que quería reducir a ocho años el tiempo de mandato de un gobierno y esto no sentó muy bien en Génova porque Rajoy no podría volver a presentarse. Ante esta respuesta, Ciudadanos reinterpretó sus palabras y reculó dejando vía libre al PP.