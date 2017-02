Ramón Laso: "No les he matado porque la señora Julia y Maurici no están muertos"

En octubre de 2014 tuvo lugar el juicio por la desaparición de Julia Lamas y Maurici Font, Ramón Laso declaró que no les mató, simplemente se han ido porque Mercedes Lamas fue infiel a su marido con él. Es la primera vez en España que se condena a alguien sin confesión, sin testigos, sin el arma del crimen, sin cadáveres... simplemente por el gran cúmulo de indidicios. "Ramón Laso es una de las personas más peligrosas que he visto en mi vida, con el tiempo ha ido perfeccionando la forma de matar. De manera que en esta ocasión Maurici y con Julia ha hecho desaparecer los cadáveres que no se han encontrado, creyendo él esa falsa teoría de que si no hay cadáveres no hay delito", explica Jorge Colomer, detective privado.