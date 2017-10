La homofobia a debate: este martes a las 22:45 h., último especial de ‘La línea roja’

Jorge Garrido es abogado, un hombre educado en valores tradicionales que cree que una familia debe estar integrada por un hombre, una mujer y sus descendientes. Reconoce que no tiene amigos gays "a pesar de que ahora parece que es la moda" y manifiesta que no está de acuerdo con que las parejas homosexuales adopten niños: "Los hijos no son ni una mascota ni un juguete que se pueda escoger a capricho", explica convencido. Jesús Cintora paseará con Jorge por el barrio de Chueca, en Madrid, en plena Fiesta del Orgullo Gay. Hablará con comerciantes, asistirá a la tradicional carrera de tacones que lleva 20 años celebrándose para revindicar el orgullo del colectivo LGTBI. Además, convivirá con una familia homosexual compuesta por dos hombres y dos hijos por gestación subrogada y asistirá a la cabalgata del WorldPride 2017. ¿Cambiará esto su manera de ver las cosas?