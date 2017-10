El gran debate: ¿Hay que hablar de la homosexualidad en las aulas?

Álvaro ha cruzado la línea roja de la mano de Cintora y ha conocido a un grupo de padres que no quieren que a sus hijos se les hable de la homosexualidad en el colegio. “Yo me di cuenta de que era gay cuando tenía once años y, si alguien me hubiera hablado de que eso podía pasar, me hubiera ahorrado muchos problemas”, les ha dicho, por si les ayudaba a cambiar de opinión. Pero no, ellos creen en “la libertad de los padres” de educar a sus hijos según sus gustos, algo que los colegios “deben respetar”.