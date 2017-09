La Nube, un lugar mágico para celebrar la Jeepster Party con las estrellas de Cuatro

¿Y qué es La Nube? Un espacio sensorial diseñado y creado para soñar. Su estructura flexible, innovadora y orgánica es el reflejo de la identidad de nuestra marca. Al igual que el cometa Halley se aproxima a nosotros una vez en la vida, Mediaset España baja la Nube a la Tierra brindando la oportunidad de vivir una experiencia única. No esperes a que te lo cuenten, aventúrate a vivirlo.



La ubicación que hemos elegido no es arbitraria. La Plaza de Colón es el origen de un movimiento que comenzó con Zona Cuatro y se convirtió en el punto de encuentro para celebrar las victorias de la selección española en 2008. Así volvemos al lugar donde se acuño el espíritu Cuatro para presentar la nueva programación , un entorno mágico donde se posará La Nube para mostrar todas las novedades de la temporada.



Pero una Nube sin astros alrededor no es nada y por eso nos acompañarán todas las estrellas de Mediaset que harán que se ilumine la noche.