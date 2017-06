Yedra saca todo el odio y acusa a su padre de abandonarla: "Nunca me llamaste"

El pasado de Yedra no ha sido nada fácil. Sufrir bullying en el colegio hizo de ella una joven rencorosa que acabó haciendo sufrir a su familia, a la cual acusa de "haberla abandonado". La chica ha vivido en varios hogares: con su abuela, con su tía, con sus padres... Y acusa una falta de atención a su padre. Así ha sido su paso por 'Hermano mayor'

Yedra quiere salir de fiesta con sus amigos o, como dice ella, a “hacer botellón y fumar porros”. Pide a sus padres que le acerquen hasta el lugar y ellos se niegan porque tienen otras cosas que hacer. Esto despierta la ira de la joven, que no duda en gritar, golpear, insultar a la mujer de su padre e incluso dedicarle algún que otro gesto soez. Así se las ingenia para joven para salir de casa, porque al final consigue su objetivo.

Padre e hija han llevado a cabo una actividad para buscar el origen de su distanciamiento. Yedra no ha tardado en abrir la caja de Pandora y soltar por su boca todo el odio y el rencor que lleva dentro: “Me cambiaste por tu mujer, estuve en un centro y ni me llamaste, nunca me llamaste…” Su padre hace lo posible para que entre en razón pero ella se aferra a sus sentimientos: “Si siempre estuve en la calle, ¿qué normas impones ahora?”