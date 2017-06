La ira de Daniel pone en jaque a toda su familia en 'Hermano mayor'

La vida en casa de Daniel es una odisea. El hecho de que el joven llegue a casa y su padre le pregunte por una Tablet que no aparece causa un gran revuelo en la familia. El chico confiesa no saber nada acerca del aparato pero tanto sus padres como su hermano Fernando no le creen, lo que provoca un fuerte enfrentamiento entre los hermanos. Pronto Daniel entra en un estado de cólera, se golpea la cabeza con el armario y grita cosas como “Te voy a matar”. Esta escena se repite a menudo y la madre confiesa no poder más con la situación que tienen en casa.