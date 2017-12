Yolanda Matarranz, cinco veces campeona del mundo de petanca: “La petanca sí es un deporte para jóvenes”

Felipe Rodríguez

Cinco veces campeona del mundo y de Europa. Yolanda Matarranz ha vivido de todo gracias a la petanca. Un juego que empezó a practicar con 11 años porque “la petanca sí es deporte para jóvenes”. Sus experiencias a lo largo del mundo son increíbles. Ha llegado a jugar contra Zinedine Zidane y el ex jugador del Barça, Christophe Dugarry. Ambos son más que unos simples aficionados a la petanca porque en Francia, donde ahora juega Yolanda, la petanca es mucho más que un deporte popular.

“La petanca no tiene edad pero depende de cómo tú te lo tomes”, Yolanda Matarranz se lo tomó a la tremenda. Empezó a jugar con 11 años y a pesar de practicar otros deportes (pentatlón femenino, tiro con pistola, natación, hípica, atletismo, fútbol o baloncesto) e incluso dejar de tirar bolas durante cuatro años, volvió a las pistas con más fuerza para ser seleccionada en su primer Mundial.

Con 11 años me bajaba a ver las partidas de petanca cuando acababa los deberes y me animé a probar Yolanda Matarranz

“Fuimos terceras y cuando miré a la derecha del podio, donde estaban las campeonas del mundo, me di cuenta de que quería llegar a algo más”. Desde entonces entrena todos los días, a pesar de que tiene que seguir trabajando, y se ha lanzado a la aventura francesa donde juega con el ABCD Draguignan. Entrena en España y viaja a Francia para disputar los campeonatos con su nuevo club, ya como pentacampeona mundial y europea.

Una jugadora que empezó con 11 años en el madrileño barrio de Aluche

Pero antes de llegar a todo eso, Yolanda era una niña de 11 años a la que le encantaba jugar: “Empecé viendo a la gente que jugaba en el parque de mi barrio de Aluche. Me bajaba a ver las partidas cuando acababa los deberes y me animaron a probar. Después empecé a competir por toda la Comunidad de Madrid y me lo pasaba muy bien porque conocía a mucha gente de mi edad”.

Y es que la petanca “sí es un deporte para jóvenes” . Yolanda no duda en animar a todos los chicos y chicas que quieran probar un deporte diferente: “Una vez te metes, mola mucho. Haces amigos y te lo pasas muy bien y si encima tienes cualidades y le dedicas tiempo pues te va pasar igual que a mí, que ahora es una pasión y tengo mi vida dedicada a este mundo”.

Además, la petanca es un deporte que no hace distinciones. Es cierto que hay categoría masculina y femenina pero no existen diferencias entre ellas. “No hay ninguna diferencia e incluso existen campeonatos mixtos. Las distancias de 6 a 10 metros son las mismas para chicos y chicas porque no se necesita una fuerza física tremenda. Si entrenas no se necesita fuerza para llegar a 10 metros y tanto en distancias como en la vida las mujeres podemos llegar a donde queramos”, cuenta Yolanda.

Este es el mundo de Yolanda Matarranz, un mundo más amplio de lo que pueda parecer. Y es que por mucho que en España la petanca sea un deporte popular no profesional, en el resto del planeta es totalmente distinto . “En Asia es una pasión, en Francia una religión, en África hay jugadores buenísimos, mi primer campeonato fue en Canadá, se juega en Estados Unidos, en toda Europa, tengo rivales tremendas de Camboya o Tailandia…”.

Zidane, Dugarry, Orlando Bloom y las musas de ‘Chanel’ también juegan a la petanca

La petanca ha llevado a Yolanda a recorrer todo el mundo y ahora le ha valido un contrato en Francia, cuna de este deporte desde que los soldados romanos llevaron a la Provenza un juego parecido.

Tan popular es la petanca en el país galo que no hay famoso que no lo haya probado. Zidane y Dugarry jugaron una partida contra Yolanda en la grabación de un reportaje televisivo en España, el actor británico Orlando Bloom es todo un experto, el diseñador de ‘Chanel’ Karl Lagerfeld organiza partidas en Saint-Tropez entre sus modelos como Karolina Kurkova, Joshua Jackson o Diane Kruger, etc.

Pero Yolanda nos pide que no nos equivoquemos ni lancemos falsos mensajes: “El club me permite el lujo de viajar a Francia gratis. Mis billetes de avión, la persona que me acompaña, que es mi marido (Raúl Zorita, nueve veces campeón de España), y los hoteles corren por cuenta de ellos. Lo que de verdad me permiten es vivir un sueño pero no cobro un sueldo como otros deportistas”.

En España la petanca no es un deporte de élite y no cobro un sueldo como otros deportistas Yolanda Matarranz

Yolanda siempre apela a la pasión por su deporte: “En España no eres un deportista de élite, desgraciadamente este deporte no da nada . Cuando llegas a Francia, la gente te pide fotos o autógrafos y es entonces cuando te das cuenta que eres importante en lo que haces”.

Una pentacampeona mundial con los pies en la tierra. No se olvida de aquella niña de 11 años a la que le apasionaba jugar por toda la Comunidad de Madrid y hacer amigos en las competiciones. Eso es el deporte, eso es la Generación Pro.

