Por qué estos no son dos vídeos virales más de David Beckham con su hija

Una imagen en blanco y negro. Un campo de fútbol de algún parque estadounidense. Un padre. Una hija. Un balón de fútbol. Y una simple frase: "Alguien está preparada para su primera clase de fútbol❤️ ⚽️". No hace falta mucho más para remover conciencias o por lo menos intentarlo. La escena no puede ser más tierna y reveladora al mismo tiempo. Sin pretensiones, pero con un mensaje en defensa de la igualdad de los derechos femeninos claro . ¿Por qué iba a ser Harper diferente a sus hermanos Brooklyn, Romeo y Cruz simplemente por ser una niña? ¿Por qué ella no va a poder jugar con un balón o practicar fútbol sin ser 'un bicho raro'?