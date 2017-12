Telma Cester, de 12 años, a punto de ganar el Europeo de Wakeskate... ¡hasta su rival creyó que ella había ganado!

Telma hizo una segunda ronda perfecta, la mejor de su vida. Tan bien lo hizo que su entrenador, Iñaki Anitua, no tardó ni un segundo en tirarse al agua para celebrar con la pequeña lo que pensaba que iba a ser su primer campeonato de Europa en la categoría Open. El Spanish Weak Team estaba de celebración. Incluso la propia Zuzana Vrablova, campeona del Mundo y máxima rival de Telma, la ayudó a salir del agua y se abrazó a ella. La reina del wakeskate le cedía la corona a su heredera, 16 años menor que ella .

Todos lo daban por hecho hasta que Iñaki preguntó: “¿Hay alguien mirando las puntuaciones?” . Efectivamente, nadie se había acordado de ello y para sorpresa de todos, Telma había quedado segunda. 74.67 puntos, frente a los 76.00 de la eslovaca. La pequeña rompió a llorar. Zuzana no entendía nada: “No lo entiendo, para mí ha ganado ella. Ella es la campeona, no sé qué decir”. Pese a que la gente acudió a darle le enhorabuena, la eslovaca, que acababa de alzarse con otro campeonato de Europa, no quiso celebrarlo. Todo lo contrario. Lo primero que hizo fue acercarse a consolar a la pequeña Telma.