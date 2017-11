Cinco complementos imprescindibles para ser el más pro en el skatepark

Si eres un verdadero skater y no un "poser", tienes claro que patinas porque quieres y porque te gusta. No hay ninguna razón más… bueno, tal vez conseguir ese truco que no termina de salir. Es decir, que el más pro del skatepark es el que hace skateboard de verdad. Pero aunque no estén atentos a las modas, lo cierto es que éstas cambian y ellos se van adaptando al mercado, a los nuevos diseños que las marcas crean pensando en ellos y en sus necesidades. Así que no está de más saber cuáles son.