¡La increíble maniobra de primeros auxilios de un recogepelotas con un rival que había perdido la respiración!

Moisés Aguilar Alcalde se convirtió en héroe inesperado en un partido de División de Honor de Andalucía entre La Palma CF y el UP Viso. El jugador del equipo infantil de La Palma, que hacía de recogepelotas, no dudó en socorrer a un rival que recibió un fuerte balonazo en el abdomen. Al ver que el juego seguía y que el futbolista no podía respirar, se metió en el campo y se tumbó en el césped debajo de él para facilitarle la respiración.