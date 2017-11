Tiene 12 años y ya es una estrella de los eSports... ¡Conoce al niño prodigio de Hearthstone!

Bajo el nombre de 'MTGKid' participó en la competición de Hearthstone , el videojuego de cartas de Blizzard. Era su primer torneo profesional de eSports y se llevó todos los titulares. No solo por su edad, sino por conseguir siete victorias en la fase de grupos contra algunos de los mejores jugadores del panorama competitivo. No pasó de los playoffs donde se encontró a David 'Shoop' Steinberg, un veterano con varias medallas al cuello que no tuvo piedad del pequeño Quinn y le ganó el partido por 3-0, poniendo fin al sorprendente debut del niño de Colorado.