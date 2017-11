¿Convertir el parkour en deporte competitivo o preservar su esencia urbana? Hay debate y esto opinan lo expertos

El parkour está viviendo un boom. Lo que hasta hace poco era visto por aquellos que no lo conocen como una temeridad ‘suicida’, cada vez tiene más trascendencia en las redes; cada vez más adeptos de todas las edades; y cada vez más centros de entrenamiento que lo añaden dentro de sus disciplinas. Este año, además, se ha producido un hecho que podría cambiarlo todo . El pasado mes de mayo, la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) incluyó el parkour como nueva disciplina bajo su paraguas. Con esta medida, pretende capitalizar esta práctica urbana en medio del boom que está viviendo.

Esta división ha llevado a dos federaciones de las más importantes, Reino Unido y Francia, a posicionarse claramente en contra de que la FIG se adueñe del parkour para convertirlo en disciplina competitiva. Ese cambio, sostienen, debería ser una decisión de la comunidad del parkour, no de una federación ajena. Desde Parkour Spain también creen que no debe ser la FIG la que lidere este viaje del parkour hacia una disciplina más reglada. Reconocen que será un proceso complicado pero también piensan que la aparición de una Federación propia podría traer un escenario positivo. “Regularizar e institucionalizar una actividad física conlleva un proceso de conflicto de intereses que culminará con diferentes corrientes más o menos aceptadas. Una federación, sería un soporte muy interesante para la defensa de los diferentes intereses de la disciplina y abriría un espacio donde todas las opciones y escenarios tuvieran cabida. En mi opinión, es posible una convergencia de todas las diferentes opciones. Dando así, unos recursos de los que hoy carece la propia disciplina.”

Hay muchos que piensan que este movimiento hacia disciplina competitiva podría hacer perder la esencia del parkour. Le preguntamos a Carlos si el hecho de llevar el parkour de las calles a los gimnasios no hace que esa esencia se pierda también en cierto modo. “Para responder a esta pregunta deberíamos retomarnos a sus orígenes, donde realmente existe un entrenamiento, tanto en interior (gimnasios), como en exterior (pistas de entrenamiento militar, la propia ciudad, etc). Como en todas las disciplinas, se ha ido evolucionando, desarrollando nuevos materiales y ofreciendo nuevas posibilidades a la sociedad. Creo que ambos son importantes y complementarios. Por ello, debemos abrir el Parkour a la sociedad y que la sociedad disponga de ello en su medida. ”

La opinión de Álex es absolutamente clara. La competición es un error y nunca fue la esencia del parkour. “ Es un error, sea la FIG u otra federación. El parkour no es competición , no entrenas para saltar más que nadie sino para auto superarte, es algo familiar y de compañerismo. No se entrena para ver quién salta más, nos ayudamos los unos a otros. La competición introduciría polémica y problemas.”