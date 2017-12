Moisés Aguilar, el recogepelotas de 12 años que ayudó a un rival, cumple su sueño: ¡conoce a su ídolo, Éver Banega!

El premio no se quedó ahí. Moisés cumplió su sueño: conocer a su ídolo, Éver Banega. El pequeño entró en el vestuario sevillista y el jugador le regaló su camiseta con dedicatoria incluida. Moisés, declaró a ‘Sevilla FC TV’ en el descanso que no podía estar más feliz: “Me ha encantado, sobre todo qué mi ídolo, Banega, me haya dado su camiseta. Estoy supercontento”.