Moha, el niño que puede batir el récord de Casillas en el Real Madrid: debutar con 17 años

Con 17 años y 219 días, Moha Ramos podría entrar en la historia del Real Madrid siendo el portero más joven en debutar con el primer equipo, aunque eso no depende de él. Las bajas de Keylor Navas y Luca Zidane le harán sentarse en el banquillo del Real Madrid como portero suplente en el derbi frente al Atleti. Una lesión o expulsión de Kiko Casilla le harían batir el récord de Iker Casillas.

De hecho, fue su gran envergadura la que llamó la atención de Sixto Alfonso, ojeador del Real Madrid en Canarias. Después de cuatro temporadas en el Tenerife, Moha llegó a La Fábrica con 14 años. Tras pasar por el Cadete A, el Cadete B, el Juvenil B y el Juvenil A, el joven guardameta canario, que no ha debutado con el Castilla, está a solo un paso de hacer historia en el Real Madrid.

No es la primera vez que se queda a las puertas de debutar con el primer equipo. Ya fue convocado por Zidane para los partidos de Liga frente al Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas; para el de Copa en Fuenlabrada; y para el de Champions contra el Tottenham. Sin embargo, Moha no tiene prisa y sigue trabajando para tener su oportunidad tal y como publica en redes sociales: "No pares y el momento llegará".