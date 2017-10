Mikel prefirió la Universidad sobre su pasión, el triatlón: “Estoy orgulloso de esa decisión”

Con 18 años tuvo que tomar una decisión muy importante que afectaría al resto de su vida: intentar dedicarse al triatlón de forma profesional o estudiar en la Universidad. No fue fácil, pero Mikel mantuvo los pies en el suelo, pensó en lo difícil que es vivir de un deporte minoritario como el suyo y prefirió estudiar para asegurarse un futuro mejor. Ahora, con 20 años, está en tercero del doble grado en Dirección y Administración de Empresas y Derecho y en su tiempo libre, sigue disfrutando del triatlón de forma amateur.

Mikel Aurrekoetxea, como casi todo el mundo, empezó jugando al fútbol, pero conforme se fue haciendo mayor, se dio cuenta de que no era lo suyo y descubrió su gran pasión, el triatlón: “Un dia yendo al parque Juan Carlos I de Madrid vi por casualidad una competición de triatlón, al llegar a casa me informé y a los dos meses o así, con 13 años, me apunté a un club” .