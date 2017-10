El madrugón del partido de los sábados: tu hijo te necesita, te explicamos cómo gestionar ese momento

No te vayas cuando acabe, el día no ha terminado . Si puedes, invita a todos los padres de tu equipo a que se queden un rato con sus hijos tras los partidos a charlar mientras os tomáis algo. Aunque las bebidas gaseosas y las carnes grasas no son muy recomendables para los deportistas, en este caso es más importante la socialización que la nutrición. Invitad a los chicos a unas coca colas y unos bocadillos. Y si ya lo hacéis con los del otro equipo, como pasa en el rugby, será todo un acierto. Al final y como siempre os decimos, sin árbitro y sin rivales no hay partido.