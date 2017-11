Una niña pide a su padre, luchador, que pruebe sus patadas con ella: el resultado es brutal pero ella se ríe

Lo primero. La niña termina riéndose después de la patada, lo que nos hace pensar que, pese a lo brutal de la imagen, el luchador no debió emplear ni de lejos toda su fuerza. Además, no debe ser la primera vez que la niña entrena así con su padre. Además, ella misma es quien le pide que golpee el ‘thai pad’ o ‘pao’ (almohadilla para entrenar los golpes) que sostiene en las manos. Pero la imagen no deja de ser, como mínimo, sorprendente.