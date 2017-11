Radiografía de las lesiones más comunes en los cinco deportes más practicados por los jóvenes españoles

Entre las modalidades preferidas por los adolescentes españoles destacan por encima del resto los deportes individuales, si bien quien lidera la lista es el deporte rey en nuestro país, el fútbol . Pero su ventaja no es tan amplia como pueda pensarse en un principio sobre el resto de disciplinas.

Fuera de los cinco puestos de honor pero con más del 30% de practicantes en España en 2015 estuvieron el baloncesto (33.7%) y el fútbol sala (31.4%). Es quizá porque el fútbol y el fútbol sala no aparecen juntos en las estadísticas, por lo que deportes como el ciclismo y la natación están tan cerca de la hora de hacer sumatorios totales.

En términos absolutos, las lesiones no ocupan una parte importante de las preocupaciones de los españoles a la hora de hacer deporte. De hecho solo el 11.9% reconoce que no practicar ninguna modalidad deportiva “por motivos de salud”. Pero si hablamos de adolescentes no cabe duda que este es uno de los recelos más presentes en los padres.