Las jóvenes de Río de Janeiro conquistan la ‘altinha’, un deporte que solo practicaban los chicos

Pero no sería hasta 1994 cuando el deporte “altihno” o “altinha” se convertiría en la auténtica fiebre de las arenas cariocas , inundado así la primera línea de la famosa playa de Ipanema de jóvenes que practicaban frenéticamente el desafío de mantener la bola en el aire sin dejarla caer al suelo.

Fue en esa época cuando comenzaron a surgir las reglas y también una técnica más afinada . Basada en los fundamentos técnicos del fútbol-vóley y del fútbol, en la “altinha” no debe nunca tocarse la pelota con la mano, no debe sobrepasarse de dos toques por jugador y las ruedas de juego deben estar compuestas por cuatro componentes, aunque no siempre se respeta esta última regla. En la “altinha” pueden usarse la cabeza, hombros, pies y rodilla para mantener la pelota en alto.