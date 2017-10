El skate, la herramienta de Mora para luchar por la igualdad en Camboya: “Me preguntaban si era una chica o un chico”

La joven confiesa que la primera vez que se subió a la tabla le resultó muy difícil: “Estaba asustada, no podía hacerlo, pero poco a poco he ido cogiendo confianza y ahora cuando tengo miedo, el skate me hace más valiente”.

Sin embargo, Mora no lo tuvo fácil en un país como Camboya en el que la mujer debe obedecer y servir a su marido y en el que las violaciones de sus derechos quedan muchas veces impunes. “Cuando me veían con esta ropa, me preguntaban que a donde iba y cuando les decía que iba a hacer skate me preguntaban si era una chica o un chico” , confiesa Mora.