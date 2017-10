¿Qué hago si mi hijo es un crack de los videojuegos?

Padres del mundo: no desesperéis. Los videojuegos han llegado para quedarse y no son el enemigo. No convertirán a tu hijo en un adicto o un criminal . Tampoco son cosa de críos ni solo para chicos. Por algo son la primera industria del entretenimiento en España y se estudian en la universidad. Si tu hijo es de los que echa muchas horas frente a la pantalla, quizás puedas ayudarle.

¿A qué juega tu hijo?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todos los juegos son para todos los públicos. Para eso existe la clasificación PEGI por edades, similar a la de las películas . Pero recuerda que es orientativa y eres tú quien valorará si el juego es adecuado para la madurez de tu vástago.

No critiques las aficiones de tu hijo sin conocerlas

Te gustaría que tu hijo fuera un crack de los crucigramas, hiciera punto de cruz, debutara en el Bernabéu o solo escuchara tus grupos de música, pero es muy probable que no lo haga. Lleva tu sangre, pero no tiene porque heredar tus aficiones. Supéralo e interésate por sus gustos. Nunca sabes qué pasará después, pero es posible que tú termines jugando a League of Legends y él coleccionando sellos.

Juega con tu hijo

¿Por qué no pruebas la experiencia de jugar con tu hijo? No tiene por qué ser a todas horas ni a todos los juegos, pero nunca le vendrá mal un support o un rival improvisado. Ofrécete, pero no le agobies. Y prepárate para ser humillado en tus primeras partidas. ¿Quién dijo que la paternidad fuera fácil?

No evites que tu hijo sea el mejor

Llévale a las competiciones presenciales y viaja con él a los eventos de la misma forma que le llevarías a los entrenamientos de fútbol. Si saca sobresalientes, presumes en el supermercado; si es un crack regateando niños en el campo de fútbol 7, presumes en el bar; si con doce años es rango diamante en League of Legends, no pienses que tiene un problema de adicción. Es muy probable que tenga un don y tienes que ayudarle a conservarlo. Aprende qué es eso de los deportes electrónicos y si hay posibilidades para que en el futuro forme parte de un equipo y compita.de la misma forma que le llevarías a los entrenamientos de fútbol.

A partir de ahí existe un mundo de posibilidades para tu hijo en el que posiblemente necesitará tu apoyo y consejo. Desde competiciones internacionales en el extranjero, pasando por contratos con equipos profesionales y hasta patrocinios publicitarios. Tampoco busques que tu hijo te haga millonario de la noche a la mañana. Solo intenta que disfrute responsablemente con una afición que, con tu ayuda, puede llegar a convertir en profesión.

__________

Marcos Antón. Periodista especializado en eSports. Investigador en la Universidad Complutense. Apasionado de los videojuegos y los deportes electrónicos dentro y fuera de casa. Empeñado en convertir a los neófitos en aficionados a los eSports.