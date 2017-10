¿Buscas deporte? Te presentamos a la hermana ‘pequeña’ de la gimnasia que engancha cada vez a más gente

Ruedas, remontadas, mortales, flic flacs… y así hasta casi el infinito, porque la variedad de acrobacias no tiene fin. Portor, ágil, observador, ayudante... cada uno tiene su sitio sobre el tapiz. Montaje, mantenimiento, desmontaje… todo cuenta para alcanzar la mayor puntuación. Si después de oír todo esto aún no has huido, puede que este sea tu deporte.