Fran Garrigós, judoca olímpico, a los niños: “No hay que ponerse metas, solo pasarlo bien y seguir entrenando”

No es fácil llegar a estar entre los mejores. De hecho, es muy complicado. La disciplina para el entrenamiento es algo clave y también saber que tienes que renunciar a cosas, pero que la recompensa también merece la pena. “Hay que hacer muchos sacrificios pero ‘el que algo quiere, algo le cuesta’. Unas de las cosas a las que renuncias es la dieta, tienes que estar en tu peso porque sino no puedes competir, y la semana de antes tienes que decir que no a cosas que te gustan. Otra es la de salir con amigos, muchos veces no puedes porque tienes una competición y cuanto más descansado estés, mejor vas a rendir”, explica mientras sus compañeros siguen entrenando sobre el tatami.