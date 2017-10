¿Puedo ser un crack en los eSports o solo me estoy viciando? Cinco claves para ver la diferencia

Si nunca te has quedado jugando más de lo que deberías en la consola, el ordenador o el móvil no sabes lo que te estás perdiendo. A todos se nos ha ido de las manos alguna vez un torneo en Fifa, la última partida de Call of Duty o hasta un par de horas muertas jugando al mítico Snake, aquel maravilloso juego que traían casi todos los teléfonos móviles cuando no eran tan 'smart'.

Mucha gente incluso juega varias horas al día al mismo juego, ya sea en solitario o con amigos. Pero no por más tiempo que le dediques a un juego vas a ser mejor. Entre ser un profesional de un videojuego y un 'viciado' hay algunas diferencias que no conviene dejar pasar. Desde el tipo de juego al que dedicas tus horas hasta la forma que tienes de jugar. Por eso, si estás pensando en ser el mejor en tu videojuego favorito pero no estás seguro de cómo hacerlo, estas son las cinco cosas que diferencian a un pro gamer de un 'viciado'.

1. ¿Estás jugando a un deporte electrónico?

Puede que le eches muchas horas a los bosses del Dark Souls, a conducir a toda pastilla en GTA Online o a conseguir deliciosas combinaciones en Candy Crush. Si lo tuyo es enfrentarte con la máquina o jugar en un mundo abierto, claramente no estás jugando a un deporte electrónico. Solo en algunos juegos puedes medirte a otros jugadores en igualdad de condiciones. O lo que es lo mismo: competir. Pero no te desanimes, hay muchos eSports ahí fuera y posiblemente estés jugando a uno sin saberlo.

2. ¿Compites?

Si quieres ser el mejor en un juego, pero no participas en sus ligas y torneos estás cometiendo un gran error. Nunca podrás poner a prueba tu verdadero dominio del juego si no te enfrentas a otros jugadores con la misma ambición. Muchos juegos tienen sus sistemas de clasificación o ligas competitivas que te emparejan con otros jugadores según tu nivel de destreza. Si no te conformas con eso, puedes probar suerte en competiciones y torneos oficiales. Y quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses te han fichado para jugar en la Liga de Videojuegos Profesional o llevar a tu equipo a la victoria en la ESL Masters.

3. Los vídeos son tu mejor aliado

Puedes tener muy buena puntería en un shooter , pero no saber cuáles son los mejores spots de un mapa o cómo se lanzan las granadas. No te preocupes, Internet está repleto de vídeos de jugadores profesionales y guías de expertos de los que puedes aprender mucho y rentabilizar tus horas frente a la pantalla.

4. Disciplina

Ser el mejor no significa ser el que más horas juega. Lo ideal es que te pongas un horario que no sea demasiado excesivo y no interfiera con el resto de tu vida. Además no vale jugar por jugar: procura practicar ese movimiento que nunca te sale, aprender los mapas que más se juegan o las características de los objetos o artefactos que más le convienen a tu tipo de juego.

5. Controla tu carácter

No vas a llegar a ninguna parte si cada vez que mueres o pierdes una partida lanzas el mando contra la pantalla. Además de que no ahorrarás lo suficiente para comprar nuevos periféricos, el mal humor te hará perder más partidas. Procura jugar relajado y concentrado para que si alguien se tiltea sea el rival y no tú. Y no te cortes si alguna vez el cuerpo te pide parar y salir a dar un paseo para relajarte.

Marcos Antón. Periodista especializado en eSports. Investigador en la Universidad Complutense. Apasionado de los videojuegos y los deportes electrónicos dentro y fuera de casa. Empeñado en convertir a los neófitos en aficionados a los eSports.