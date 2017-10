¡No te saltes el desayuno!

Es realmente importante tener unos hábitos alimenticios saludables, y aunque nos lo han repetido muchas veces, ¡ni caso! y si lo complementamos con una rutina de acondicionamiento físico, mucho mejor. E l cuerpo humano no está hecho para estar sentado, ¡y menos un niño! , no es solo por tener una determinada apariencia, no, sino por estar saludables, y esto se consigue con un “secreto universal” que consiste en una alimentación equilibrada y practicando ejercicio físico de manera habitual , adaptando cada caso a sus necesidades.