Un deporte de invierno para cada uno: ¿Cuál va más con tu personalidad?

Este cambio no siempre resulta fácil. Los expertos reconocen que nuestro cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a él. Pero para hacerlo más llevadero, nosotros os proponemos un reto. Ya que tenemos que cambiar el chip, ¿por qué no hacerlo también a la hora de elegir nuevos objetivos deportivos?

¿Bobsleigh y España en la misma frase? Pues sí. Aunque muy poca gente lo sabe, el bobsleigh continúa su desarrollo en nuestro país en dos direcciones, la alta competición, en la que tenemos un equipo femenino, y el trabajo con jóvenes deportistas. Así que si siempre has soñado con formar parte de un bob a 2 o un bob a 4 y descender por los veloces circuitos internacionales llegas a tiempo. Aunque en la Real Federación Española de Deportes de Hielo son conscientes que crear una estructura con visión de futuro es una tarea complicada, y que a día de hoy no es fácil marcarse objetivos, no se ceja en el empeño y ellos siguen intentándolo e invirtiendo en la formando de nuevos valores con su asistencia a sesiones de entrenamientos internacionales.

Puede que no sea el más espectacular de todos, pero sus audiencias televisivas te sorprenderían. Quién se 'tropieza' con un partido de curling difícilmente puede huir de su 'embrujo'. Este deporte aúna estrategia, coordinación y mucho tacto, y tiene algo de petanca y algo de ajedrez. Se practica sobre el hielo, pero es más una cuestión de equilibrio, por lo que no hace falta saber patinar. Y como inicialmente no tiene mucha exigencia física, es apto para gente de todas las edades. Eso sí, si no se disponen de piedras especiales para niños, no se suele empezar a practicar antes de los 15 años, porque las reglamentarias, de 20 kilos, son demasiado pesadas para ellos.