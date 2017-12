El futuro de la Fórmula 1 en España tiene nombre: David Vidales

Puntual a la cita, David descuelga el teléfono. Para hablar con él, hemos tenido que marcar el prefijo de Bérgamo, y es que este leonés de 15 años hace ya unos años que dejó atrás su ciudad natal para emprender la aventura de su vida. Una aventura en la que ha involucrado a toda la familia y que ya lleva tiempo dándole grandes alegrías.

Tomar una decisión tan importante siendo apenas un adolescente da buena muestra de la madurez que se esconde detrás de David Vidales. La máxima del ‘Todo por un sueño’ alcanza con su historia una dimensión más. Porque el cambio que ha dado su vida en los últimos años ha sido de 180 grados. De viajar en furgoneta por España de la mano de su padre, a recoger este mismo fin de semana en la Gala de la FIA el subcampeonato del mundo de Karts, pasando por un traslado de país y dos exitosas pruebas con Ferrari en el mítico Fiorano. Difícil pedir algo más a un chaval que ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en toda una realidad dentro del mundillo del motor.

¿Cómo empezó tu afición por los karts?

Tenía unos 3 años. Un día de lluvia en León, mis padres decidieron llevarme a un karting indoor. Yo no me acuerdo mucho, pero me cuentan que me gustó tanto que desde entonces todos los fines de semana quería ir a rodar, rodar y rodar.

De ahí, directo al Campeonato de España

Sí, sobre los 8 años, ya empecé a correr el Campeonato de España . Iba con mi padre de mecánico y la verdad que de esa época tengo unos recuerdos buenísimos porque conocí muchísimos sitios de España. Íbamos con la caravana a todos los sitios a correr y la verdad que esa época fue increíble.

Después de ganarlo dos veces, aunque mi padre siguió siendo mi mecánico, ya empecé a correrlo con el equipo asturiano Imola.

¿Cuándo te das cuenta de que el Campeonato de España se te empieza a quedar 'pequeño?

En el karting todos los equipos y las fábricas importantes están en Italia. Si queríamos seguir adelante en este deporte había que empezar a correr allí porque es donde te pueden ver. Si solo corres en España es más difícil que se puedan fijar en ti.

Y llegó el desembarco en Italia...

Al principio iba a correr allí con mi padre y el mismo equipo con el que ganamos el Campeonato de España, pero seguíamos viviendo en España. Ya el segundo año, cuando vimos que el nivel estaba allí y que era el adecuado, decidimos mudarnos porque perdía muchos días de cole en España. Además aprender un idioma nuevo también era algo muy positivo para optar a entrar en un equipo italiano.

Así que hace tres años nos mudamos definitivamente a Bérgamo toda la familia. Allí voy a un colegio italiano. Al principio te cuesta un poco porque no conoces a la gente, pero la verdad es que me acostumbré rápido y ahora me encuentro genial con los amigos, con el idioma... es bastante parecido al español.

¿Cómo es tu día a día allí?

Como el de cualquier otro chaval, voy al cole todos los días, acabo a la 13.30. Como y después, como me gusta mucho hacer deporte, por la tarde, si tengo tiempo cuando acabo de estudiar y hacer los deberes, me marcho a andar en bici. Además un par o tres de días en semana voy al gimnasio para prepararme físicamente que también es muy importante (para los karts). Pero como cualquier otro chaval, no te creas que hago nada especial.

¿Tus compañeros saben lo que haces los fines de semana, saben que tienen a un depotrista en la clase?

Al principio tenía un poco de timidez y no decía nada, pero ahora que tengo un montón de amigos lo digo y cuando tengo carreras ellos quedan para verme por Internet y la verdad que me apoyan un montón.

¿Y los profesores? ¿Se portan bien contigo? ¿Son comprensivos con tu situación y la exigencia de practicar un deporte a ese nivel?

Tengo que decir que los profesores se portan muy bien. Cuando falto no me ponen pegas. Cuando vuelvo me hacen los exámenes y si necesito ayuda siempre están disponibles. En ese sentido no tengo problemas.

¿Pero seguro que hay algo que echas mucho de menos de España?

(Entre risas) ¡Prefiero España que Italia! Por más que digan que su comida es la mejor, cuando llevas una semana entera comiendo todos los días pasta… Echo mucho de menos León que es mi ciudad. España tiene otro ambiente. Tiene más vida.

Pero dejando a un lado los aspectos más personales de tu vida, hablemos ahora de tu faceta como deportista de élite. ¿Como surgió el fichaje por Tony Kart?

Cuando me mudé a Italia entré en el equipo Energy y estuve un año corriendo con ellos. Pero a mitad del año pasado me llamó Ralf Schumacher diciéndome que tenía una propuesta para mí, para correr con ellos y fiché por Tony Kars. Y fue así como empezó todo. Al principio corriendo con KSM Schumacher Racing Team las carreras del campeonato alemán, y después todas las carreras del europeo y del mundial USK con la fábrica.

¿Qué supuso para un chaval de León que de repente te llame el mismísimo Ralf Schumacher para ofrecerte algo así?

Imagínate, fue todo un orgullo. Cuando iba a correr a Italia con mi padre de mecánico pasaba por delante de la carpa del Tony Kart y veía un camión gigante, con todos los pilotos... y lo veía como algo casi imposible de alcanzar. Pero cuando me llamaron fue increíble. Y además que te llame Ralf Schumacher, un piloto que ha corrido en la F1, pues no me lo creía. Pero después, cuando estás con él y ves que es una persona increíble, muy campechano, hace que te sientas muy a gusto con él.

Entonces fue cuando todo el trabajo de tantos años, el esfuerzo y los sacrificios tuvieron por fin su recompensa...

Sí, el año pasado me proclamé subcampeón junior en Bahrein y este años en Inglaterra conseguí la segunda posición del Mundial otra vez, pero en la categoría reina, la OK. Cuando subí a esta categoría no me esperaba ganar porque hay pilotos de una experiencia grandísima y que son profesionales. La verdad que he aprendido mucho este año y ya desde las primeras carreras he ido súper rápido cogiendo experiencia. Todo el año he estado delante haciendo podios en OBSK, en el Europeo iba primero también, y mi objetivo en el Mundial era ir a ganar, a mejorar la posición del año pasado. Pero la verdad que aunque no hayamos podido ganar es un resultado increíble.

Sabemos que Fernando Alonso estuvo en el Mundial como especatador y que habló contigo, ¿se puede saber qué te dijo, te dio algún consejo?

Sí, estuvo viendo la carrera. Los chasis del equipo FA los hace Tony Kart así que estuvo en la carpa todo el rato. Fue porque tenía compromisos con su equipo, pero estuve hablando con él cinco minutos. Me dijo que le encantaría correr más adelante un Mundial en la categoría de OK. Y nada, normal, como si estuviera hablando como cualquier otra persona. Me deseó suerte y eso fue todo.

Después de lograr el subcampeonato todos los medios se volcaron contigo y la gente empezó 'a ponerte cara' como la gran promesa que eres, pero ¿tú sientes esa presión?

No, porque cuando tienes presión es cuando sueles fallar . Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo se diga lo que se diga en las redes o en los medios. Tras el Mundial es normal que te llamen y te digan cosas, pero yo sé que tengo que seguir trabajando, ir paso a paso y hacer las cosas bien.

¿Cómo te defines como piloto? ¿Cuales consideras que son tus virtudes y tus defectos al volante?

Esa es una pregunta muy difícil. Soy un piloto rápido, frío, porque en las carreras es muy importante mantener la calma y sobre todo, cuando estás en presión, saber lo que hay que hacer en cada momento. Soy también muy preciso. Durante todo el fin de semana de carrera todas las cosas que hago tienen una lógica. En cuanto a los defectos, siempre se puede mejorar en todo, pero no encuentro ningún punto en el que diga que soy un desastre (risas).

¿Has crecido a la sombra de algún ídolo? ¿Hay algún piloto en especial que te haya marcado, del que hayas visto todas sus carreras?

No. Nunca he tenido ningún ídolo ni ninguna persona de la que diga: "quiero ser como él". Pero como pilotos me gusta mucho Fernando Alonso, creo que es el mejor piloto de F1 . Hamilton y Ricciardo también me gustan mucho, pero ídolo, ídolo, no tengo ninguno. Me gustan diferentes cosas de cada uno. Todos tienen sus cosas buenas y sus fallos.

Pues hagamos un juego entonces, ¿serías capaz de conformar un piloto ideal con un cachito de cada uno de los que están ahora en el Mundial de F1?

De Hamilton me quedaría con su rapidez. De Alonso me gustan sus manos, tiene un talento especial y a cualquiera que le preguntes siempre dice que aunque no tenga coche es el mejor. Max Verstappen es muy bueno, muy joven y la velocidad que tiene y los adelantamientos que hace... Me quedo con su agresividad desde la primera vuelta. De Ricciardo, aparte de cómo es fuera de la pista, que es magnífico, como piloto en pista nunca falla, desde la primera a la última vuelta siempre está ahí, así que me quedo con eso. ¡Me gusta mucho!

Casi sin querer nos hemos puesto a hablar de Fórmula 1. ¿En su futuro también está el poder llegar a pilotar uno, a participar en el Mundial de F1?

A cualquier piloto al que le preguntes por su sueño te dirá que es llegar a la F1, pero lógicamente es un sueño difícil. Hay que empezar por el karting que es donde estoy yo ahora e ir paso a paso. Después hay muchos caminos para poder llegar y muchas otras circunstancias, pero sí, mi gran sueño es llegar a la F1.

En esa lucha profesional, haber pasado por Fiorano, y haberlo hecho como el piloto más jóven en probar en la fábrica de Ferrari, ¿te puede haber ayudado? ¿Cómo surgió esa experiencia?

Mi equipo tiene un acuerdo con la academia de Ferrari y ya he podido ir dos veces. Han sido dos experiencias increíbles. Además de todo lo que he aprendido, corriendo por primera vez con un F4, pilotar en Fiorano, por donde han pasado Vettel, Alonso o Schumacher y además siendo el piloto más joven en hacerlo es algo especial. Todo lo que sea conocer a gente nueva, incluidas personas de Ferrari, te puede ayudar para un futuro. Es abrir puertas.

Además se dice que por allí quedaron muy contentos con tu rendimiento. ¿Te llegaron a ti esos comentarios?

Estaban muy contentos, porque a pesar de que fue mi primera vez, yo también creo que lo hice muy bien. Aunque también hay que decir que pilotar un kart es totalmente diferente a pilotar esos coches. La frenada por ejemplo...

Ten en cuenta que un kart pesa 140 kilos con el piloto, y un Fórmula pesa más del triple, así que la masa que tienes que parar en frenada cuesta mucho más. Necesitas un tiempo para adecuarte. La primera vez que me monté no fue fácil cambiar el chip del karting que entras de lado a las curvas.

Lógicamente cuando corres en karts es más fácil adecuarse al fórmula. Al final son 4 ruedas y un motor, así que en algo se parece. Pero es muy importante pasar por esta etapa de formación. Esa experiencia solo la coges ahí y es muy valiosa.

Por todo esto que me cuentas imagino que por lo menos aún te mantendrás un año más corriendo en Karts.

De momento creo que seguiré un año más en el karting , pero aún tengo que hablar con el equipo para ver qué hacemos. En un principio creemos que el camino más adecuado es aguantar un año más. Aún tengo 15 y lo importante es coger más experiencia. Después ya se verá lo que pasa en el futuro. Hay que ir paso a paso. Las cosas hay que hacerlas bien y con calma.

Pero permítete hacer volar un poco la imaginación. ¿Dónde te ves dentro de cinco años, cuando tengas 20, por ejemplo?

Con 20 años igual es un poco pronto para estar en F1, pero estar corriendo en cualquier categoría de fórmulas sería una cosa muy buena. Y si no saliera nada de esto, siempre me ha gustado la ingeniería. Me gustaría estudiar una ingeniería en la universidad para poder entrar en un equipo aunque no sea como piloto.