Santi Fretes, el niño argentino con una sola pierna, conmueve al mundo con este golazo

Tiene once años y nació con una malformación genética. Tener solo una pierna, y vivir pendiente de sus muletas, no ha impedido a Santiago Fretes vivir con intensidad sus dos grandes pasiones: el fútbol y, sobre todo, el Racing de Avellaneda. Su último gol –con regate incluido- ha conmovido a toda Argentina.

No hay obstáculo que no se pueda superar. Es el pensamiento de Santiago Fretes, un niño argentino de once años que nació con una malformación genética. Pese a vivir pendiente de unas muletas ha conseguido ser uno más en las canchas de fútbol.