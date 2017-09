Xavi Simons, crack del Barça, 14 años y.... 600.000 seguidores en Instagram

Nacido en Amsterdam (Holanda) en el año 2003 pero criado en La Masía, con tan solo 14 años se ha convertido en uno de los iconos de la cantera del Barça… y de las redes sociales, donde acumula más de 600.000 seguidores solo en Instagram. Juega en el cadete B culé y ya lleva el brazalete de capitán culé. Sus rizos afro y su manera de tocar la pelota no pasan desapercibidos. Así es Xavi Simons, un niño nacido para hacer historia en el Barcelona.

Xavi Quentyn Shay Simons , lleva el nombre de Xavi en honor al ex culé Xavi Hernández, tiene el fútbol en las venas desde la cuna. Su padre Regillio Simons fue futbolista de la primera división holandesa y tras su retirada se trasladaron a Alicante. Allí fue el exfutbolista Guillermo Amor quién avisó al Barça de que un pequeño que despuntaba en el Club Deportivo Thader, de la localidad de Rojales, tenía algo “especial”.

No tardó el Barça en reaccionar para convertirlo en el niño más pequeño de su Masía. Llegó a Can Barça en el año 2011 con tan solo ocho años . Simons se convirtió en futbolista del Prebenjamín. Puro ADN Barça.

Partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, siente lo que viven los futbolistas profesionales que le doblan la edad. No hay encuentro en el que no se le pida una fotografía, un autógrafo, una camiseta como si fuese de la primera plantilla culé.

El Barcelona consciente de todo esto trabaja para que la fama no corte su trayectoria. Pese a su abultada calidad, Simons ha jugado en todas las categoría de su edad: pre benjamín, benjamín C, benjamín A, alevín C, alevín A y ahora Infantil B. Nada de saltarse ciclos .