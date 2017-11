Debuta en un equipo de primera división de Irlanda del Norte… ¡con solo 14 años!

La prensa norirlandesa enloqueció con el histórico debut en el que el joven cuajó una buena actuación. Ryan Prentice, director de la cantera del Glenavon, destacó el papel del entrenador, Gary Hamilton: “Es fantástico que haya jugado con el primer equipo. Hay que reconocer la valentía del entrenador por darle una oportunidad siendo tan joven , algo que no pasa en otros clubes”.

Prentice no podía sentirse más orgulloso de Conner: “ Es alto, valiente y se esfuerza muchísimo en los entrenamientos. Tiene que mejorar el físico, pero ahora el fútbol no es tan físico como hace 20 o 30 años, cuando destrozaban a los porteros”.

El joven portero de 14 años tiene una progresión espectacular y, aunque no lleva mucho tiempo en la cantera del Glenavon, siempre ha jugado en equipos de mayor edad que la suya. Pese a ello, Prentice no quiere presionar a Conner: “ No hay que especular ni empezar a imaginar cosas. Aunque si sigue trabajando duro sería maravilloso que pudiera ganarse la vida con el fútbol” .