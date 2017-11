STOP Anorexia: el deporte español se mueve contra los trastornos alimenticios

Hace solo unos meses saltaba a la primera línea informativa el caso de la patinadora artística rusa Yúliya Lipnítskaya. La que fuera campeona olímpica más joven de la historia en su modalidad (15 años y 240 días) y gran estrella de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, había decidido colgar los patines y alejarse de la vida profesional. Pero Yúliya no decía adiós tras una carrera llena de éxitos. Esta vez, el cuento de la niña prodigio, ahora una joven de 19 años, había tenido un final precipitado y marcado por la enfermedad; marcado por la anorexia.

Desgraciadamente este tipo de noticias no son nada nuevo. Los problemas con la alimentación dentro del deporte son una realidad preocupante. Y no es para menos porque frente al 1% de la población femenina general que sufre anorexia o bulimia, el 62% de las mujeres deportistas profesionales experimentan algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria (TCA) .

Si a esto le unimos que en un altísimo porcentaje el deportista no cuenta con la información o la formación necesaria para afrontar todos estos cambios y que su desarrollo como persona queda en muchas ocasiones reducida a un segundo plano , sin la existencia de un refuerzo positivo de su personalidad fuera de este ámbito, el mal camino está marcado.

Por ello, la Federación Española de Deportes de Hielo, en colaboración con la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, han creado las Jornadas prácticas para la prevención y tratamiento de trastornos alimenticios en el deporte , unas jornadas de formación enfocadas a deportistas, entrenadores y familia. Porque buena parte de la solución pasa por la formación no solo de los atletas, sino también de su entorno más próximo. La creación de estrategias conjuntas e interdisciplinares, una buena comunicación, una correcta planificación nutricional y la rapidez a la hora de atajar el problema son claves .

Con esta panorámica global, el mensaje que nos transmiten desde la FEDH no puede ser más claro: los trastorno de la conducta alimentaria no deben convertirse en un estigma, sino en una lucha de todos . Ahora más que nunca la información y la comunicación se convierten en nuestras principales armas y el día a día desde las edades más tempranas en nuestro particular campo de batalla.