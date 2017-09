"Mi hijo tiene autismo": Así pueden ayudar estos deportes a mejorar el desarrollo de niños con TEA

El autismo tiene características distintas en cada caso. No hay dos personas iguales. Una persona con autismo no tiene discapacidad intelectual, de hecho, en algunos casos pueden tener una inteligencia igual o superior a la media. Dentro del autismo se habla de un espectro o TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) que es el que diferencia a cada persona con autismo.

En primer lugar, tienes que tener en cuenta que el deporte es bueno para cualquier persona, tenga autismo o no. Para Joaquín García, instructor deportivo de AFAPADE (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Autismo y otros trastornos del desarrollo de la Región de Murcia) resalta la importancia de “romper su rigidez conductual y situaciones disruptivas para mejorar su condición física y psicomotricidad general” . No hay límites a la hora de practicar un deporte aunque los de equipo les resultan más complicados por las dificultades de la comunicación. Cada persona se adaptará a un nivel y a una actividad físico-deportiva concreta.

Los ejercicios en la naturaleza como el senderismo no son los únicos para una persona con autismo. Eva Mendoza, presidenta de ADA, ve deportes como la “natación, patinaje, atletismo o entrenamientos deportivos personalizados” ayudan al desarrollo porque no hay normas complicadas que respetar en un grupo. Cualquier persona con autismo puede realizar la misma actividad física que una que no lo tenga, pero algunas pueden mejorar el desarrollo y socializar más para ayudar en una mejor calidad de vida.