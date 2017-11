¡Tiene 10 años, es español y compite en carreras de drones! Álex Zamora, en el top 5 mundial de este increíble deporte

Una novatada que le molesta más a Benjamín que al joven piloto: “Yo sí me lo he tomado un poco mal, pero a él no le preocupa. El mismo día que se enteró de que no era el campéón, me dijo: ‘Papá, vámonos a entrenar”. Y es que, aunque es el cuarto mejor piloto de carreras de drones, Álex es solo un niño. “De cara al año que viene me tengo que sentar a hablar con el 'manager' del equipo. Lo lógico es ir a eventos privados porque es donde hay dinero de por medio y es lo que le interesa al equipo, pero ya se verá”, aclara Benjamín.