Álex Segura, 'traceur' e influencer del parkour: “He visto a chavales cambiar los porros y la fiesta por entrenar”

Álex tiene 23 años y lleva once entrenando. Es uno de los ‘traceurs’ (personas que practican parkour), más influyentes de España. Con casi 90.000 seguidores en Instagram y más de 270.000 en Youtube, tiene muchas cosas claras sobre lo que es parkour y lo que no. Pero hay una por encima de todas: el parkour puede aportar cosas muy buenas a quien conozca bien sus límites y no los sobrepase.

Hablar de parkour es ponerse en el centro de una balanza con dos extremos muy marcados. Por un lado, la idea, aún difícil de desterrar en aquellos que no lo conocen a fondo, del riesgo innecesario que puede suponer su práctica en muchas ocasiones; por otro, el boom que está viviendo tanto en las redes sociales como en gimnasios de todo el mundo, en los que cada vez más jóvenes demandan cursos y centros de aprendizaje.

La primera confesión de Álex Segura, uno de los 'traceurs' con más trayectoria de nuestro país, es sorprendente y, tal vez, la más clarificadora sobre cómo debería cualquier chaval acercarse al parkour por primera vez. " A mí de pequeño me gustaba el parkour, tenía un familiar que lo practicaba pero me veía incapaz. Me daba miedo todo. Iba como cámara, probaba algunas cosas pero no tenía fuerza. Con el paso del tiempo empecé a desarrollarme tanto física como mentalmente y con entrenamiento y constancia pude dar el salto". Para Álex, el miedo es la medida a tener en cuenta. Es el que te dice exactamente hasta dónde se puede llegar. El que pone los límites. Y esos límites, nos dice, son la clave de todo. “Los límites dependen de cada uno. Yo puedo tirarme desde una altura determinada sin sufrir. Otra persona tiene mucho nivel de escalada. Los límites los pones tú, cada uno conoce su cuerpo mejor que nadie. " Mucha gente por ansias de demostrar algo asume límites que no debería" , afirma.

Álex tiene cientos de vídeos publicados en las redes. En algunos, a quien no sepa lo que es el parkour, puede darle la sensación de que se asumen riesgos excesivos. "Desde fuera ves un salto entre dos cornisas y parece muy arriesgado. Pero lo que no se ve son los 11 años de entrenamiento anteriores. Yo nunca he dado un salto en el que haya estado al límite, en mis vídeos no se ve un solo salto en el que digas, ‘uy, casi se cae’" , asegura. Por supuesto, esto no significa que no haya golpes y lesiones como en cualquier otro deporte. "Yo en once años he tenido dos lesiones. Una haciendo una acrobacia cayendo de pie en la playa y otra porque se me cruzó un chaval y caí encima de él. En el parkour dependes de ti. Las lesiones vienen por tonterías o cuando sobrepasas límites que no deberías. Hay gente que con tal de que hablen de ellos les da igual el riesgo. Eso está haciendo que se pierda la esencia. Pero es que al haberse masificado tanto el parkour es imposible que todos los chavales lleguen con la mentalidad adecuada."

En los últimos meses las muertes de Yuri Yeliseyev en Moscú y de Nye Frankie Newman en París , mientras practicaban parkour, han vuelto a poner una piedra en el camino de todos los traceurs que luchan contra esa imagen de temeridad gratuita. " Una persona que lleva poco entrenando pero salta bien y de repente dice ‘voy a subirme a una azotea de un piso 12 que la gente va a flipar con el vídeo’. Lo que está haciendo es saltar con inseguridad. Tenemos un lema, "si tienes miedo a caer, caes porque tienes miedo". Si antes de saltar ya estás pensando que te vas a caer y te tiemblan las piernas hay muchas posibilidades de fallar. Cuando la gente lleva el salto tan al límite en sitios tan peligrosos lo convierte en una lotería. Es verdad que yo salto edificios pero he hecho miles de saltos previos en alturas más pequeñas y siempre salto sobrado”, nos dice Álex sobre el aspecto más polémico y que más preocupa socialmente del parkour. Él sabe que el miedo debe ser la señal de prohibido que nos diga el punto que no debemos sobrepasar. "Hay dos tipos de miedo. El de romper la barrera de un salto que nunca has hecho pero que sabes perfectamente que puedes hacer. Y luego está el miedo de no saber lo que va a pasar. Ése es el que no hay que cruzar."

Una gran polémica sacude hoy el parkour: ¿convertirlo en deporte competitivo?

En medio de este boom que está viviendo el parkour, el pasado mes de mayo la Federación Internacional de Gimnasia anunció que tiene pensado crear una disciplina de parkour bajo su paraguas deportivo. Álex tiene una opinión muy clara sobre este punto. " Es un error, sea la FIG u otra. El parkour no es competición, no entrenas para saltar más que nadie sino para auto superarte , es algo familiar y de compañerismo. No se entrena para ver quién salta más, nos ayudamos los unos a otros. La competición introduciría polémica y problemas."

Álex considera, además, que lejos de reducir riesgos llevar el parkour a un nivel competitivo aumentaría las lesiones por las ansias de los traceurs de realizar saltos por encima de sus posibilidades. "Hoy en día, la gente solo por egocentrismo y fama pone al límite su cuerpo y asume riesgos que no debería. Si eso es así ahora solo por fama, imagínate si hay dinero en juego para el ganador. La mentalidad cambiaría y sería una pena. El ambiente que yo conozco después de once años no tiene nada que ver con la competición. Si un chaval empieza en el parkour para ser el número uno sería un error brutal. En el parkour no te puedes comparar con nadie. Cada uno tenemos un método de entrenamiento. Un salto sencillo para mí puede ser difícil para un compañero y viceversa. La competición se cargaría la esencia del parkour".

El mensaje para los más jóvenes... y para los padres

Álex reconoce que la explosión del parkour, especialmente este año, está siendo una locura. No solo por la difusión en las redes. Él participa y organiza eventos por toda España. Exhibiciones, clases en Institutos, talleres de entrenamiento en gimnasios. "Ahora voy a las clases de institutos y de 30 alumnos 25 me dicen que practican parkour… antes eran cuatro o cinco" . La difusión en las redes sociales de vídeos espectaculares. La idea de que es una práctica callejera, con un look urbano y cierta dosis de actitud rebelde también ayuda a que los más jóvenes lo sientan como una aspiración. Por eso es tan importante el mensaje de figuras con influencia como Álex. "El objetivo del parkour no es acabar saltando edificios. Lo que yo digo siempre en cada charla y evento es que hay que ir despacio. Imagina una gráfica, el que va muy rápido sube rápido, pero enseguida se lesiona y cae. El que va más lento sube despacio pero mucho más constante. Después de un año el que iba más despacio está arriba y el que iba a lo loco no. Y la clave siempre son los límites: ser consciente de tus límites."

El hecho de que empiece a haber centros donde practicarlo con seguridad es para Álex una ventaja. “El parkour es ir de un ‘punto A’ a un ‘punto B’ de la manera más rápida posible. El origen es en la calle. Cuando yo empecé los gimnasios de parkour ni existían. Ahora mismo vengo de un evento en Valencia y ha sido en gimnasio. Tener la oportunidad de entrenar en sitios seguros y homologados es una pasada. Un chaval que empieza no sabe dónde ir, sale a la calle y al principio puede ser peligroso. Ojalá hubiera más sitios así.” Estos centros ayudan también a que los padres vean el parkour de otra manera. “Donde yo vivo, por culpa de la crisis, han dejado muchas obras a medias y he terminado entrenando ahí. Pero el objetivo de los chavales cuando empiezan no debe ser saltar edificios sino auto superarse. Cada vez que vienen los padres a los eventos me dicen que están muy contentos. El parkour es incompatible con una vida insana y de malos hábitos. Hay gente que ha cambiado su vida totalmente con el parkour. Padres que han pensado incluso en meter a sus hijos en reformatorios y que tras ver videos de parkour han cambiado totalmente. Llega el fin de semana y en lugar de fumar porros o salir de fiesta van a entrenar. Al principio los padres pueden pensar que el parkour es ir abrirse la cabeza. Pero cambian cuando vienen a los eventos y ven cómo se trabaja y cómo se entrena y a sus hijos disfrutando y levantarse cada día para hacer deporte. Es normal tener algo de miedo, pero solo es peligroso si tú quieres. Si pones tus límites en riesgo", concluye.

Con las estadísticas en la mano, hay infinidad de deportes socialmente aceptados mucho más peligrosos que el parkour. Según el último estudio de Besthealthdegrees.com, estas son las prácticas deportivas con más riesgo de muerte y su tasa de mortalidad: salto base (una muerte por cada 60 saltos), boxeo (una por cada 2.200 combates), automovilismo (una por cada 100 carreras), motociclismo (una de cada 1.000 carreras), escalada (una de cada 1.750 al año). El parkour no aparece en este estudio en el que se analizan otras muchas causas de fallecimiento como fumar, la obesidad o viajar en avión. No obstante, la idea de ver a chavales saltar muros por la ciudad, sin más seguridad que su propia responsabilidad, ha permitido durante años que se le cuelgue el cartel de 'riesgo extremo' a este deporte. La conclusión, tras escuchar la voz de una de sus figuras más representativas de nuestro país , es clara: como en cualquier otra disciplina, hay riesgo de golpes y lesiones, pero el parkour no es solo saltar edificios: hay que empezar muy despacio, mejor si es en un gimnasio, entrenar duro e ir descubriendo poco a poco dónde están los límites. Y lo más importante, no saltar nunca con el miedo a no saber lo que va a pasar