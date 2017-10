Yohanna Alonso, campeona del mundo de Muay Thai, defiende los deportes de contacto en niñas: “No tengáis miedo”

Felipe Rodríguez

Si hablamos de un deportista campeón del mundo de Muay Thai, además de Guardia Civil e instructor de intervención operativa de la benemérita, a todos y desgraciadamente a todas se nos viene a la cabeza la figura de un hombre alto y corpulento. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad. Yohanna Alonso es todo eso y mucho más.

Una de las mejores deportistas de nuestro país que empezó con la gimnasia rítmica pero que siempre quiso hacer deportes de combate . Lo logró a los 17 años y aunque con 18 se fue al ejército, con la cabeza puesta en entrar en la Guardia Civil, no solo no dejó aparcado el deporte sino que consiguió, a base de esfuerzo y pasión, ser campeona del mundo de Muay Thai, el arte marcial por excelencia en Tailandia.

Y es que además de ser la mejor del mundo en Muay Thai, Yohanna Alonso es luchadora MASL, es cinturón azul de Jiu-Jitsu, instructora avanzada de Jeet Kune Do, cinturón negro 1er Dan y entrenadora Nacional de Krav Maga y Monitora de defensa personal femenina por la Academia Wing Chun Wuyi D.A. Todo esto mientras, gracias a su título en un postgrado de psicología especializada en violencia de género, es la encargada de ayudar a las mujeres maltratadas en la Comandancia de la Guardia Civil de León.

“Siempre me llamaron la atención los deportes de contacto. Mi hermano peleaba en Brasilian Juiu-Jitsu en Gijón y me pegaba con él porque quería hacer eso” , así empieza la historia de una campeona que está en los Hall of Fame de las Artes Marciales en Italia y Barcelona.

Un camino, que sin ser de espinas, tampoco fue fácil pues, como reconoce Yohanna, “cuando empecé a entrenar, mis compañeros eran sobre todo chicos, solo había tres chicas y eran más mayores que yo” . En cualquier caso es algo que ha cambiado y mucho, gracias a la labor de deportistas como ella y otras compañeras de disciplinas distintas que hoy sirven de referente para las niñas que empiezan.

“Quienes empiezan ahora tienen muchos referentes femeninos que nos han abierto camino , a mi también. Al verlas a ellas y todas las que hemos ido detrás es un poco más fácil. El deporte femenino de ahora destaca aún más y algunas deportistas llamamos más la atención a las niñas porque salimos en la tele , cosa que antes no pasaba. Pero lo importante es que ellas vean, por ejemplo en mi caso, que una chica puede hacer deportes de combate y ser Guardia Civil. Este y otros reflejos superpositivos del deporte femenino hacen que sea más fácil para ellas empezar”, asegura Alonso.

Yohanna sabe de los estereotipos de su deporte, y más en las niñas, pero ella tiene un consejo para las que miran con ganas pero de lejos los gimnasios donde se entrena el combate. “Que no tenga miedo, que no va a estar sola. Hoy hay muchas chicas que entrenan y no se coartan, ni se avergüenzan . Tenemos la fama de que se pega, pero eso es mentira porque lo que aprendes es una disciplina, respeto y compañerismo. Tu grupo de entrenamiento además será tu segunda familia por el tiempo que pasas con ellos”, sentencia.

Más allá de prejuicios, los padres se preocupan, y mucho, por los estudios cuando el deporte pasa de ser un hobby a una forma de vida. “ Con organización se pueden compaginar los estudios y el deporte, pero hay que saber organizarse. Yo no soy ninguna ‘superwoman’, ni ninguna heroína, pero tengo muchas ganas y saco tiempo de donde no hay porque lo vivo, me gusta y es mi pasión” dice alguien que sacó una oposición, un título de posgrado y es campeona del mundo. Con lo que cuenta Yohanna parece fácil que quien quiera disfrutar del deporte, sin tener que ser la mejor del planeta, y estudiar pueda hacerlo sin problemas.

La historia de Yohanna puede ser la de cualquier chica a la que le apetezca probar los deportes de combate porque como bien dice ella “no soy ninguna superwoman”. Y no lo es porque ahora está lesionada y en periodo de recuperación. Pero después seguirá entrenando con su maestro Lek y su entrenador Pedro Macías además de Santiago Bango cuando le toca competir en Defensa Personal y Policial.

‘Niñas en deportes de combate ¿Por qué no?’ . Ella lo tiene claro: “Sí, siempre. Las mujeres tenemos mucho que aportar en los deportes de contacto en España. Hay muy buenas chicas, las canteras vienen muy fuertes porque cada vez hay más pasión”. Antes de terminar le preguntamos a Yohanna por el título de nuestro anterior post. Ella lo tiene claro: “Sí, siempre.Hay muy buenas chicas, las canteras vienen muy fuertes porque cada vez hay más pasión”.

Felipe Rodriguez. Es entrenador nacional y exjugador de rugby. Ha sido, durante seis años, selecionador sub 16 de la Comunidad de Madrid además de director de las Escuelas del Club de Rugby Alcalá, actualmente entrena al club KREAB Alcobendas, en categoría sub-18.