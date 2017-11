Toni Quiñonero, primer rider de WCMX en España, sueña con extender un deporte que le cambió la vida

Toni Quiñonero es de Parets del Vallés (Barcelona), tiene 28 años, descubrió el Wheelchair Motocross (WCMX) hace cuatro por casualidad y más tarde se dio cuenta de que era el primer rider de este tipo en España “a falta de confirmación”. Entró en el Top 10 mundial en 2015, pero la falta de ayudas ha hecho que no pueda volver a competir de forma internacional. Sueña con extender este deporte por España porque a él le cambió el modo de ver la vida desde su silla de ruedas.

Toni recuerda que era una persona muy pasiva, no se relacionaba con mucha gente y pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá de su casa . Todo cambió hace cuatro años. Un buen día acompañó a un amigo que hacía ‘roller’ al skatepark y éste le retó a que se metiera y probase a patinar con su silla de ruedas. Harto de solo poder mirar, Toni aceptó y desde no entonces no ha parado.