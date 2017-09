Maja Kuczynska tiene 17 años, sabe volar y es una ‘crack’ mundial de este deporte alucinante

La joven polaca asegura que no sabía qué le estaban grabando un vídeo y no se dio cuenta hasta que las imágenes se hicieron virales: “Fue algo inesperado y genial”. El vídeo no solo la ha hecho ser conocida mundialmente sino dar a conocer su deporte: “No compites para eso, pero la verdad es que ha ayudado a popularizar nuestro deporte. Ahora la gente sabe qué es un túnel de viento y qué hacemos nosotros” .