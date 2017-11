¡Lección de padrazo! De culturista, a bailarín de ballet: todo por la felicidad de su hija

“Mi hija encontró el tutú de su madre y me pidió que me lo pusiese para la clase. Pensó que sería divertido verme con el tutú y yo me lo puse para hacerla feliz ”, confiesa Thanh. Algo que mereció totalmente la pena y es qué Adriana se sintió muy orgullosa de su padre: “Me dijo que me quería como 200 veces. Estaba muy feliz de que me hubiese atrevido a ir con tutú a la clase”.