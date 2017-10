Iria dice que solo es un hobby, pero con 13 años se levanta a las 6:30 para patinar sobre hielo antes de ir al 'cole'

Iria García tiene 13 años y se levanta a las 6:30 de la mañana. No lo hace porque viva lejos de su colegio. Tampoco necesita entrar antes a clase porque sus padres trabajen a la otra punta de la ciudad. Iria se levanta a esa hora todos los lunes, martes y jueves para patinar sobre hielo. Para entrenar, cuando todavía es de noche fuera de la pista y sus compañeros de clase duermen. El colegio empieza a las 09:30. Cuando ella cruza la puerta de su clase ya lleva tres horas despierta, ha desayunado, se ha calzado los patines y ha entrenado durante una hora.

“Siempre lo he considerado un entretenimiento, un hobby, no una obligación” , dice nada más empezar. Iria sonríe todo el tiempo, pero se pone seria cuando habla de su compromiso. Sabe que no es una obligación. Y a pesar de eso sigue levantándose de madrugada tres veces por semana. La pregunta es cómo decidió que quería practicar este deporte a un nivel tan exigente y siendo aún una niña de apenas 10 años. “No me di cuenta. Me apetecía hacerlo y ya está.” Eso es lo primero que aprendemos de Iria. Detrás de tantas horas de entrenamiento (nueve a la semana), de madrugones, de lesiones y caídas, de días de invierno, de lluvia… lo que hay es, en esencia, una actividad que la hace feliz. Y después de todo eso, con trece años, asegura con timidez y a la vez con honestidad. “Mi sueño es llegar a los olímpicos, pero no sé…”. Lo dice con humildad pero sin rubor . Y puede decirlo porque a su corta edad ya sabe el sacrificio que ese sueño implica.

A veces, Iria se queda sin ir a cumpleaños o a excursiones por que quiere entrenar. Lola, madre de Iria

Lola, su madre, asegura que el patinaje le da equilibrio. Ella se levanta con su hija cada mañana. La lleva a la pista de patinaje, cerca de su casa. La deja patinando y regresa a por la pequeña, Irene. Sacan al perro, van juntas a buscar Iria a la pista y de ahí al colegio. A las 09:15 entran por la puerta. Lola llega a su trabajo a las 09:30, tres horas después de levantarse. “Cuando tu hija empieza a demandarte más horas de patinaje te das cuenta de que surge una responsabilidad. Tanto de la familia como de ella” . Y de esa responsabilidad nace el sacrificio. Y es grande. “A veces, Iria se queda sin ir a cumpleaños o a excursiones por que quiere entrenar. O los viernes decide no ver una película para levantarse a las siete el sábado y volver a entrenar”, nos cuenta Lola. “A día de hoy le compensa, no sé lo que pasará mañana”. Lola lo tiene claro. Su principal miedo no es que Iria deje de patinar sino que sufra la decepción de no poder llegar unas expectativas demasiado altas. “Ella, su ilusión, es llegar los Olímpicos, pero también hay que lidiar con eso poniendo los pies en la tierra. Siempre le digo, ‘esfuérzate todo lo que puedas y vemos dónde llegamos”. Para gestionar esas expectativas trabajan a diario en el mensaje de esforzarse hasta donde pueda y de que lo importante es que a ella le aporte equilibrio, felicidad, diversión… Es su manera de motivar a Iria y con trece años ella tiene claro que patinar no es una obligación.

Empezar tan joven un deporte como el patinaje sobre hielo tiene muchas ventajas. Pero también algún inconveniente. Lola nos cuenta que Iria ha crecido en un año 12 centímetros y que eso la ha llevado a perder su centro de gravedad y muchos de los saltos que tenía interiorizados. Es un ejemplo de los otros momentos, los de la frustración, los del agotamiento, lo de llegar a plantearse dejarlo. Gestionarlos es difícil. Lola motiva a su hija retándola a recuperar lo que ella ya sabe que puede hacer. “Lo vas a dejar cuando te vuelvan a salir esos saltos, pero no dejes algo porque no te sale” . Y, claro, cuando Iria vuelve a lograrlo se le olvida que en algunos momentos su pasión pasó por horas bajas.

Otra clave es la ayuda con los estudios. Lola sabe por experiencia que a veces los exámenes o los deberes pueden ahogar a una niña como Iria practica el patinaje con tanto nivel de exigencia. Hay quien le dice a Lola que a esa edad no debe ayudar demasiado a su hija académicamente. “Bueno, a lo mejor yo si quiero ayudarla porque así es como ella consigue su equilibrio. A ella le quitas el patinaje y le rompes ese equilibrio”, asegura. También reconoce que los profesores de Iria ayudan mucho con los tiempos y los esfuerzos académicos. Iria lo ve más sencillo. “Para mí son dos cosas separadas. Cuando estudio me despisto mucho pero el tiempo que estoy estudiando me esfuerzo al máximo. En la pista también me costaba pero es que me gusta mucho más que estudiar ”, dice, sonriendo y entre dientes, como si fuera un secreto.

Mi sueño es llegar a los olímpicos, pero no sé… Iria

Una realidad que solo conocen los padres que tienen hijos en este nivel de exigencia deportiva es el enorme esfuerzo familiar y lo que cuesta muchas veces empujar simplemente para acompañar a tu hija a un entrenamiento. “Hay días que no te apetece levantarte. Pero a mí, a mi marido o a mi hija pequeña nos mueve verla disfrutar. Yo al final vengo, la acompaño y me tomo un café. Pero cuando la ve dándolo todo pienso, si ella no se queja cómo voy a quejarme yo”. Y por supuesto, hay una recompensa. “Las competiciones son un premio para ellas por el esfuerzo de todo un año. A esta nivel no importa en qué puesto queden, pero cuando las ves con todos esos nervios se te encoge el corazón y acompañarla en eso es una forma de motivarte”. También Iria tiene de esos días, pero ella tiene su propio truco. “A veces mi madre me despierta, me vuelvo a quedar dormida, y me despierta otra vez. Pero los días que estoy muy dormida me lavo la cara con agua fría”. La alimentación es tan importante como el descanso. "El año pasado desayunaba dos veces. este año me llevo un bocadillo para el descanso de meida mañana". También confiesa que su música favorita es el heavy metal . “He estado compitiendo con Still Loving You, de Scorpions, aunque yo pedía alguna más dura”.

Mis compañeros me preguntan cómo puedo levantarme a estar horas para entrenar Iria

Rebeca es una de las entrenadoras de Iria. Ella sabe que, al nivel de Iria, ya no solo es un hobby. “Con los madrugones que se pegan se lo toman muy en serio. Ellas saben que es un deporte muy duro y aunque se lo estén pasando bien ellas ya ven que va un poco más allá.” También hay días en que las fuerzas flaquean (no olvidemos que hablamos de niñas de 13 años) y es ahí donde los entrenadores tienen que saber muy bien donde está el límite. “A estas niñas que ya compiten las podemos pinchar más y casi siempre responden bien. Pero también hay días que están realmente muy cansadas. Hablamos mucho con los padres, si el niño está castigado o ha suspendido…” La comunicación con los padres es habitual, nos cuenta Rebeca, para equilibrar los esfuerzos en la pista y en los estudios con el desarrollo natural de las niñas.

Fuera de la pista se hace de día y sobre el hielo termina el entrenamiento. “Mis compañeros me preguntan cómo puedo levantarme a estar horas para entrenar” , nos dice Iria. Se despide con otra sonrisa y se marcha al colegio. No da la sensación de que haya sido un gran sacrificio para ella. Más bien, tal y como ella nos contaba al principio, un entretenimiento. Un hobby. Lograr que Iria abrace con tanta pasión lo que sin duda es un esfuerzo de una altísima exigencia es, a día de hoy, el gran logro que ya pueden apuntarse ella, su familia y sus entrenadores.