Finlandia-Noruega: el mayor duelo del rugby nórdico que dirigió una granadina

“Fue un partido más, seguí la misma rutina sin cambiar nada porque tengo una filosofía y es ‘si no está roto no lo arregles’. Me sentí bien, respetada como siempre. El partido fue duro y ajustado pero transcurrió sin problemas y no tuve que sacar ninguna tarjeta . Los comentarios posteriores fueron muy positivos tanto por parte de los equipos como del responsable arbitral que estaba allí designado para evaluarme”, asegura la árbitro española.