Deportes de combate para niñas ¿Por qué no?

Se trata, en todos los casos, de deportes individuales. Así que, para tener disciplinas colectivas , nosotros buscamos aquellas que el contacto no suponga una penalización en el desarrollo del juego. Es decir, nos pueden valer deportes como el balonmano, el rugby o el waterpolo por poner tres ejemplos.

Seguramente quienes defiendan esta teoría no tienen ni idea de lo que supone entrenar rutinas en una piscina o en un gimnasio. Si lo supieran, se darían cuenta que la sincro y la rítmica o artística son, junto con el ciclismo, algunas de las disciplinas más duras del deporte.

Además, nada mejor para conocer un deporte que hablar con los que más saben. Yohanna Alonso, campeona del mundo de Muay Thai y Guardia Civil especializada en violencia de género de la Comandancia de León, no duda en dar un consejo a todas las niñas que quieran acercarse a los deportes de contacto. “Que no tenga miedo, que no va a estar sola porque hoy hay muchas chicas que entrenan que y ni se coartan ni se avergüenzan”.