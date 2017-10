¡Cuidado! Tu hijo no quiere ser futbolista, quiere ser Cristiano o Messi: desmitificando a las estrellas del deporte

Situación, que no problema, común entre los más jóvenes aspirantes a futbolistas. Cristiano-Messi, Messi-Cristiano. Son los referentes que toman nuestros hijos en el preciso instante en el que se dan cuenta de que existe el fútbol.

Es obvio que la sobrexposición de estos jugadores en los medios de comunicación tiene mucho que ver con sean el objeto de deseo de nuestros hijos y no lo sean, por ejemplo, Nacho y Busquets.

Debemos hacerles entender, y sobre todo entenderlo nosotros, que están en un equipo para divertirse con sus amigos y con el deporte que les gusta, nada más y nada menos. Nuestros hijos no van a ser Cristiano o Messi y cuanto antes lo entendamos nosotros más fácil será para ellos.

Sin embargo tener como referentes a grandes futbolistas les ayuda a tener una meta a largo plazo, difícilmente realizable pero que les sirve de motivación para los objetivos que se le vayan poniendo año tras año que estén disfrutando del fútbol. Si después no lo consiguen - solo llega a profesional uno de cada 12.000 - habrán tenido la suerte de formar parte de un equipo, de conocer a un montón de chavales con su misma pasión, de haber aprendido de buenos entrenadores y, en definitiva, de haber llevado una vida sana y ordenada gracias al deporte, en este caso al fútbol.

Y es que no es malo tener ídolos, lo malo es adoptar actitudes desaconsejables de ellos. Los futbolistas sufren una tremenda presión mediática y como personas que son hay veces que se equivocan y cometen errores.

Las celebraciones exageradas, el menosprecio al rival o la individualidad convertida en egolatría es lo que debemos hacer entender a nuestros hijos que está mal. Lo primero porque si juegan al fútbol lo hacen en equipo y sin rivales ni árbitros no hay partido.

Sin embargo, y aunque los desaires salidos de tono de los futbolistas es lo más presente en los medios, no debemos olvidar que Messi y Cristiano, y cualquier gran deportista de alto nivel, están donde están gracias a su sacrificio y su esfuerzo . El caso concreto del portugués y el argentino habiéndolo pasado realmente mal separados de su casa y de su familia para conseguir el sueño de ser los mejores futbolistas del mundo.

Es decir, el talento es necesario para ser un gran deportista pero desde luego no es la única premisa. Sin esfuerzo no hay gloria, sin trabajo no hay mejora y solo los deportistas humildes de verdad son capaces de esforzarse trabajando.