Amaya Valdemoro: “El ser humano es egoísta por naturaleza, pero el deporte moldea eso”

Amaya Valdemoro es sinónimo de baloncesto femenino. O al revés. Pero la de Alcobendas empezó por algún lado en algún momento, como miles de niños cada año. Primero probó el atletismo, después de que su profesor les recomendase a sus padres que la niña gastase energías corriendo, pero un buen día fue a ver a su hermana un entrenamiento de basket… y su vida cambió para siempre. Tenía 13 años. En cuatro estaba debutando con la Selección absoluta (es la española que más veces ha lucido la camiseta internacional) y en pocos más en la WNBA, donde ganó tres anillos.

Quedamos en una terraza. La gente le saluda. Una foto. Dos. Valdemoro no solo es conocida por las medallas, sino por la labor de divulgación que se ha autoimpuesto. Un icono. Un referente, el primero en su disciplina, algo importantísimo para inocular el gusanillo del deporte en miles de niñas y niños que cada temporada cuelgan su poster en su habitación. Más incluso desde que se rompió las dos muñecas en una caída que aún hoy le pone “los pelos de punta”: “No podía ni ir al baño sola” , dice. Lo que iba a suponer el final de su carrera, fue un nuevo reto: se recuperó, ganó un Europeo y sí, entonces sí lo dejó, pero de nuevo en todo lo alto.

¿Qué has aprendido tú del deporte?

A ser humilde. Venía del atletismo y me enseñaron a que tenía que llegar la primera en todo. Estaba acostumbrada a hacerlo, de hecho, así que cuando empecé en mi primer equipo de baloncesto chocaba bastante por mi carácter hiper competitivo. Bueno, pues a base de situaciones aprendí a sacrificarme por los demás y a ponerme en la piel del otro. El ser humano es egoísta por naturaleza, unos más que otros, pero el deporte también te moldea eso. No era la misma que soy ahora. Ten en cuenta que en un equipo hay 12 y algunas casi no juegan, pero esa que no juega es igual la que cohesiona el grupo y quita los malos rollos y hace que ganemos más. Y es tan importante o más que la que mete las canastas y lleva la presión.

¿Cómo fue ese cambio de atletismo a baloncesto?

Yo quería ser deportista y se me daba bien todo, pero no sabía cuál elegir. En un principio me enamoré del atletismo, quizá porque es el deporte rey de las Olimpiadas. Un día fui a ver entrenar a basket a mi hermana y faltó el otro equipo, así que nos pusimos a jugar. Y había una chica que se quedó loca y me dijo que hiciese una prueba en el Tintoretto. Yo no tenía ni idea, pero era uno de los mejores equipos del deporte base, en muy poco tiempo hizo un gran trabajo y nutrió de jugadoras tras unos años a las categorías superiores. Pensé que lo estaba haciendo mal porque fallaba y me fui enfadada. Pero resultó que no. No tenía la técnica aún de canasta, pero el atletismo me había enseñado a conocer y coordinar mi propio cuerpo.

¿Y te cambiaste?

Durante un año compatibilicé los dos.

¿Por qué elegiste baloncesto?

El atletismo era muy muy duro y yo estuve de los 8 a los 13. Entrenaba con chicos de 16 años. Y me cautivó la dinámica de equipo. Y también porque en 3 meses estaba en la selección de Madrid, en pocos más en la Española…

¿En dos años pasó todo?

Fue muy rápido, con quince estaba jugando en División de Honor en Valencia y con diecisiete en la selección española. Hice alevín, cadete de primera y en cadete de segunda ya pasé a jugar en Primera B y ascendimos.

¿Cómo está ahora el basket base en España?

Podemos sacar pecho de la base que tenemos, sobre todo en el femenino . Estamos consiguiendo muchos éxitos en Europa y eso se plasma en la Selección.

¿Ha cambiado mucho desde que empezaste? ¿Nos hemos relajado desde el tirón del 92?

El 92 nos ayudó muchísimo, sobre todo a saber lo que el deporte podía hacer por las personas y los países. Pero ahora hay una diferencia fundamental: la información . Los chavales pueden informarse de todo: qué deporte va bien a tus cualidades, comida, entrenamientos, ídolos, referentes femeninos… Si tienes las ideas claras como yo las tenía, en el sentido de que quería dedicarme profesionalmente, me faltó esa patita: podría haber sido mucho mejor.

¿Crees que podrías haber sido mejor?

Por supuesto. No mejor, muchísimo mejor. No tengo ninguna duda . Y me da mucha envidia sana. Y a veces pena, porque muchos chavales no quieren aprovechar esas facilidades. Solo en alimentación e instalaciones hay una diferencia enorme.

¿Falta mucho por recorrer al deporte femenino?

Mucho. Aún queda camino. Yo no tuve ningún referente. En ese sentido, internet ha sido la mejor herramienta que ha tenido el deporte femenino. Es muy potente. Las jugadoras hemos creado nuestras webs, tenemos redes, entrevistas en portales… y puede llegar a más gente y poder cautivar o enganchar a alguien para que tenga el gusanillo del deporte. Eso sí, estamos a años luz de Estados Unidos . Cuando voy veo que hay muchos niños que tienen como sus ídolos a jugadoras de la WNBA, son fans enloquecidos. Aquí eso no pasa. En mi campus, por ejemplo, cada año vienen unas 120 niñas y 15-20 niños. Hay que ir derribando barreras poco a poco.

¿Deberíais cobrar como los chicos?

En el deporte no puedes comparar a un hombre con una mujer, porque no tenemos la misma morfología ni fuerza ni elasticidad, aunque verlo puede resultar igualmente atractivo y creo que cuando yo he ganado una medalla he tenido la misma sensación de satisfacción que cuando la ha ganado Pau, Rudy o Navarro. Solo que ellos tienen más repercusión y generan más dinero . Eso no me parece mal: el que más interés y dinero genere, es justo que gane más. Cuando me dicen que si debería ganar lo mismo que Pau Gasol yo me quedo pensando en que no lo he generado, así que no, no debería .

¿Cómo surgió lo de crear tu propio campus?

Porque no había ni un solo campus femenino de baloncesto. Llevamos 11 años remando contra viento y marea porque es misión imposible conseguir un sponsor. Muchos campus lo que quieren es solo ganar dinero, pero no es nuestro caso. Me gusta llevar buenos entrenadores y pagarles como se merecen.

¿Qué papel han tenido los entrenadores en tu carrera?

Esencial. Yo era una bomba de relojería, un potro desbocado… les debo mucho. Tuve suerte y mi primer entrenador, Pablo Ginés, nos daba un papelito que él hacía con los puntos, asistencias y rebotes. ¡Qué divertido era y cómo nos motivaba! ¡Qué importante es tener un buen entrenador! Todavía tengo contacto con él… y Chete y Jose. Es súper importante el amor que ponen. Muchas veces nos equivocamos en España y ponemos al entrenador más nobel con los pequeños… y no. Es el momento más importante para que el niño se enganche al deporte y le enseñe a ganar y perder.

¿Cómo sabes que una niña es un diamante en bruto?

Lo ves. Es que no sé explicarlo: en la forma de estar en la pista, cómo se mueve, cómo mira el balón y a sus compañeras… Se ve. Luego hay que ver cómo corre y tira, pero en la rueda de calentamiento ya sé quién es la buena.

¿Qué hay que hacer para conseguir una beca en la universidad de los Estados Unidos?

Jugar aquí muy bien (risas). Tienes que estar jugando aquí en clubs y ellos te ojean. Ofrecen ir para que juegues en el equipo de la universidad y te pagan la carrera y aprendes un idioma. Este año hay cuarenta y tantas allí, que es una brutalidad. ¿Por qué tantas? Porque el deporte de base es una maravilla. Las fichan en las categorías inferiores de la Selección, por ejemplo, con lo que hay un seguimiento tremendo en los Europeos. En Europa hay mucho talento y para ellos es muy fácil reclutarlo aquí también, no solo en los institutos americanos. Juegan en la NCAA, la liga antes de la WNBA.

¿Tú viviste una de esas becas?

Firmé para ir a una, pero no pude… porque murió mi madre . Acababa de cumplir 19 años. Pero bueno, me ha ido muy bien de todos modos.

¿Fue un punto de inflexión en tu vida?

Desde luego, pero el deporte me ayudó mucho. También te digo que para bien y para mal: me sirvió de vía de escape, pero me creó también una coraza y me metí muchísimo en los partidos para que no doliese. Salió más adelante, porque siempre sale, pero ya tenía más herramientas para elaborarlo. Fue muy rápido todo. Y he ido con un peso muy grande durante mucho tiempo y yo no me daba cuenta. No dejé que el dolor saliese. Pero si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien.

¿Otro mecanismo?

Seguro que sí. Tengo lagunas de aquella época. No me acuerdo de un montón de cosas. Más mayor lo pasé muy mal y saqué mucho dolor de dentro. Cuando eres tan joven no eres consciente de muchas cosas: yo tenía el baloncesto y me agarré a ello.

A cambio has podido dedicarle muchas cosas…

Sí, desde luego. Le he brindado muchas victorias. Pero me hubiese gustado que me viene más veces jugar . Pero bueno, me vio debutar con la Selección y eso es muy importante para mí. Ella está dentro de mí, vine de ella, así que lo estará viendo.

¿Qué dirías a los padres?

Que no les presionen , que gente que gane muchos millones hay muy poquita. No todos tenemos en la familia a un Pau Gasol o a un Cristiano o a un Messi. Los niños se apuntan para divertirse, no para que les echen broncas. Hay tanta presión en tantas cosas, tantos deberes por hacer, que hay que ir a un partido a disfrutar. Cuando vemos imágenes de padres que se pegan e insultan… eso es lo peor que puede pasar. El día que lo hagan mal, porque lo harán, que les den el hombro para que lloren, que se puedan desahogar con ellos. Y, sobre todo, que no les amenacen en quitarles del deporte si suspenden, porque igual no están suspendiendo por eso y puede ser justo esa frustración escolar se puede canalizar por el deporte. Es un error muy grave.

Un deseo para el baloncesto femenino en 10 años…

Jamás pensé que estaríamos donde estamos, así que pediría seguir por esta línea. Que cada vez haya más difusión de las gestas y del día a día. Si hay interés por el día a día ¡es que lo hemos petado! Pero poco a poco, no puedes entrenar un día todo. ¡No se puede meter una canasta que te adelante 20 puntos! Para ser el mejor tienes que perder… y unas cuantas veces además.