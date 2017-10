La muerte de presidiarios españoles en las cárceles de Perú inaugura la nueva temporada de ‘Fuera de cobertura’

Con estos nuevos reportajes, ‘Fuera de cobertura’ introducirá sus cámaras en lugares de muy difícil acceso donde no serán bien recibidas, ya que su fin será denunciar lo que allí está sucediendo: “Después de tantos años trabajando en este tipo de periodismo, he aprendido a manejar situaciones peligrosas o comprometidas. La experiencia y la intuición me dicen cuándo tenemos que parar de grabar, cuándo tenemos que largarnos rapidito y, sobre todo, cuándo tenemos que seguir filmando porque lo que estamos viendo tiene que ser expuesto a la luz pública”, admite Alejandra Andrade.