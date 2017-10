‘Fuera de cobertura’ ayuda a Juana a encontrar la tumba de su hijo, que murió en una cárcel de Perú

Aunque, al principio, las autoridades se negaban a que Juana entrara en el cementerio (estaba cerrado tras unas fuertes tormentas), Alejandra Andrade consiguió un permiso con el que, por fin, pudo llegar a la tumba de su hijo. Luis está enterrado en una fosa común con otras seis personas, después de haber muerto en una cárcel peruana por no haber recibido la diálisis que necesitaba.

Luis fue interceptado cuando trataba de volar a España con 7 kilos de cocaína y encarcelado en Perú. Según su madre, no estaba enfermo cuando entró en prisión y no entiende cómo pudo morir de un día para otro. Ella está enferma de cáncer y no quiere morir también sin saber lo que le ocurrió a su hijo.