Alfonso sobre Carmen: “Para ser de Barcelona es muy risueña y divertida"

La cita de Alfonso y Carmen iba "viento en popa", por lo que la catalana se ha interesado por qué se había apuntado Alfonso a 'First Dates'. Carmen decía que "había sido todo una aventura" y Alfonso ha contestado: "A mí me habían dicho que me lo iba a pasar muy bien, que sería una experiencia espectacular". Alfonso, se ha mostrado sorprendido sobre la actitud, tan risueña, de su cita ya que según él "es muy risueña y divertida... para ser de Barcelona".