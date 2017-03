Francisco y Celia se lanzan a la piscina y se bailan una pieza de "Julito Catedrales"

Francisco es un hombre que trabaja mucho y le gusta divertirse haciendo deporte y bailar. Su cita de esta noche, Celia no es una mujer a la que le guste mucho el baile y sepa hacerlo, pero está encantada dejarse llevar. Francisco no dudó en demostrarle a Celia sus dotes para el baile y marcarse una pieza de cómo él dice "Julito Catedrales". A los dos les gusta ir poquito a poquito y se han resistido al beso aunque, ganas no les han faltado.