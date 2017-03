Juan y Marina: la pareja más solidaria de ‘First Dates’

Juan trabaja como voluntario en la Cruz Roja con personas mayores y Marina, que es psicóloga, en la cárcel, donde dice que no solo presta su ayuda sino que aprende muchas cosas. Además, Marina es vegana, no come animales ni sus derivados porque no soporta que sean explotados para el consumo humano y sufran. Ante la mesa del restaurante de ‘First Dates’ se ha dado cita la pareja más solidaria de la temporada.